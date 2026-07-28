Terremoto de 7.1 en Japón deja 2 muertos y 80 heridos

Un terremoto de magnitud 7.1 sacudió la región de Kumamoto, en el suroeste de Japón, dejando al menos 2 muertos, 80 heridos y varias personas atrapadas bajo los escombros de un centro comercial colapsado, según informaron las autoridades.

La Agencia Meteorológica de Japón advirtió sobre un posible tsunami de hasta 1 metro de altura y emitió alertas sísmicas para siete prefecturas.

Una de las víctimas fatales falleció tras quedar atrapada en su vivienda derrumbada. La autoridad de regulación nuclear indicó que no se reportaron irregularidades en las centrales de la zona afectada.