Terremoto de 7.4 en Chiapas activa alerta de tsunami en México y Guatemala

Un terremoto de magnitud 7.4 sacudió la mañana de este viernes en Chiapas, según informó el Servicio Sismológico Nacional, activando la alerta de tsunami para las costas del sur de México y Guatemala, además de percibirse en varias regiones de El Salvador.

El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos y el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina recomendaron mantener a la población alejada de las playas y advirtieron sobre corrientes fuertes en puertos hasta la cancelación de la alerta.

Las autoridades no han reportado víctimas fatales, aunque sí daños en algunas estructuras, mientras las instituciones mantienen monitoreo ante las réplicas registradas en la zona.