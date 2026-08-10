Terremoto de 7.4 en Colombia deja más de 100 muertos y edificios colapsados 

Un potente terremoto de magnitud 7.4 estremeció Colombia la mañana del lunes 10 de agosto, con saldo preliminar de más de 100 personas fallecidas y varios heridos en estado crítico, según reportes de medios locales.

El epicentro se localizó en el departamento de Chocó, a 20 kilómetros de San José del Palmar y a una profundidad de 82 kilómetros, lo que provocó que el movimiento telúrico fuera sentido también en algunas zonas de Panamá y generara la activación de alertas en diversas regiones.

Las autoridades confirmaron el colapso de varios edificios, especialmente en Cali donde se teme que haya personas atrapadas, mientras que los equipos de rescate realizan labores de búsqueda con apoyo de agentes policiales y militares, y las operaciones aéreas en varios aeropuertos permanecen suspendidas por seguridad.