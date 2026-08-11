Terremoto en Colombia: 200 muertos y hospitales al borde del colapso

Las autoridades colombianas reportan que la cifra de víctimas mortales por el terremoto de magnitud 7.4 se acerca a las 200, mientras que los heridos superan los 2.000, lo que ha generado una grave crisis en los centros asistenciales.

La saturación de los hospitales en Pereira ha activado una alerta sanitaria en el departamento de Risaralda, panorama que se replica en la ciudad de Cali, donde las autoridades de Valle del Cauca decretaron alerta roja ante la magnitud de la emergencia.

Los equipos de rescate continúan su búsqueda entre los escombros, donde aún se espera encontrar signos de vida, mientras voluntarios y familiares de los desaparecidos se suman a las labores en las zonas más devastadas.