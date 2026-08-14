Terremoto en Colombia deja cerca de 300 muertos y continúan las réplicas en Chocó

El Servicio Geológico Colombiano reportó un nuevo sismo de 2,8 grados este viernes en el departamento de Chocó, tras el terremoto de 7,4 del 10 de agosto. El balance oficial de fallecidos se aproxima a los 300 y Pereira es una de las ciudades más golpeadas.



A este último movimiento telúrico le han seguido otros cuatro, y uno de ellos se sintió en Bogotá. El número de víctimas continúa cambiando con el paso de las horas, según el reporte de las autoridades.

Ante la magnitud de la tragedia, se habilitaron albergues y se coordinan labores de búsqueda y asistencia humanitaria. Los equipos de rescate trabajan en las zonas de mayor afectación.