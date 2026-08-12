Terremoto en Colombia deja más de 200 muertos y emergencia nacional

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto ha dejado más de 200 fallecidos y miles de heridos en el departamento de Chocó, con epicentro en San José del Palmar.

Ciudades como Pereira, Cali y Manizales figuran entre las más afectadas por el sismo, que ha generado más de 130 réplicas según las autoridades.

Expertos descartaron cualquier relación con los movimientos telúricos registrados en Venezuela el 24 de junio, atribuyendo el fenómeno al choque de la placa Nazca bajo la placa Sudamericana, en el marco del Cinturón de Fuego del Pacífico. Las labores de búsqueda y rescate continúan mientras se habilitan albergues y se coordina asistencia humanitaria en las zonas devastadas.