Tesla apuesta por un robot humanoide que promete transformar las tareas del hogar

Imaginá llegar a casa y encontrar los platos lavados, la ropa limpia, las plantas regadas y hasta las compras guardadas. Esa es parte de la visión que Tesla tiene para Optimus, su robot humanoide diseñado para realizar tareas repetitivas, peligrosas o cotidianas y convertirse, eventualmente, en un asistente de uso general.

Tesla plantea que Optimus pueda ayudar con labores domésticas, hacer mandados y desenvolverse en diferentes entornos. La propia compañía también lo presenta como un robot capaz de interactuar con el mundo físico mediante sistemas de equilibrio, navegación, percepción y planificación de movimientos.

Sin embargo, existe un importante matiz: esas capacidades forman parte del objetivo de desarrollo de Tesla y no deben confundirse con funciones que Optimus ya pueda realizar de manera completamente autónoma y generalizada en los hogares. La empresa continúa trabajando en el software y hardware necesarios para alcanzar ese nivel de autonomía.

La compañía también ha mostrado avances en inteligencia artificial y robótica. Tesla trabaja en modelos de IA para robótica que buscan controlar los robots de manera integral, desde la percepción visual hasta la ejecución de movimientos en el mundo real.

Por ahora, hablar de un robot que pueda cuidar niños, pasear perros, cortar el césped, hacer todas las compras, recibir paquetes o encargarse por completo de una casa corresponde principalmente a la visión de futuro de Tesla, no a una capacidad doméstica plenamente demostrada y disponible para el público.

Aun así, el proyecto podría representar un cambio importante en la robótica si Tesla consigue llevar esas capacidades a una producción masiva. La compañía define Optimus como un robot humanoide autónomo de propósito general y aspira a que pueda asumir tareas que actualmente requieren intervención humana.

Aunque la idea de tener un robot que haga las tareas de la casa ya no pertenece únicamente a la ciencia ficción, todavía existe una distancia considerable entre la promesa y lo que estos robots pueden hacer de manera autónoma en la vida cotidiana.