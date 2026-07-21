Testamento o donación: experta legal explica cuál opción es más viable según su caso

La abogada Waleska Beteta explicó en un segmento de asesoría jurídica las diferencias fundamentales entre testamento y donación, destacando que la viabilidad depende de las necesidades y circunstancias particulares, como el deseo de seguir haciendo uso de la propiedad o de evitar futuros conflictos familiares.

El testamento surte efecto únicamente después del fallecimiento del propietario, momento en que los bienes pasan a posesión de los herederos, mientras que la donación permite que el receptor disponga inmediatamente del bien, pudiendo venderlo, hipotecarlo o transferirlo.

La especialista recomendó evaluar cada situación particular para determinar la mejor alternativa legal.