Testamento o donación: experta legal explica cuál opción es más viable según su caso

La diferencia clave radica en que el testamento solo aplica tras el fallecimiento, mientras que la donación permite disposición inmediata de los bienes.

La abogada Waleska Beteta explicó en un segmento de asesoría jurídica las diferencias fundamentales entre testamento y donación, destacando que la viabilidad depende de las necesidades y circunstancias particulares, como el deseo de seguir haciendo uso de la propiedad o de evitar futuros conflictos familiares.

El testamento surte efecto únicamente después del fallecimiento del propietario, momento en que los bienes pasan a posesión de los herederos, mientras que la donación permite que el receptor disponga inmediatamente del bien, pudiendo venderlo, hipotecarlo o transferirlo.

La especialista recomendó evaluar cada situación particular para determinar la mejor alternativa legal.