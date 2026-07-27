Tiroteo en festival gastronómico deja 2 muertos y 4 heridos

Un tiroteo durante la celebración de un festival gastronómico en el Seattle Center, un concurrido complejo cultural y turístico de la ciudad estadounidense, dejó un saldo de dos personas fallecidas y al menos cuatro heridas, entre ellas un niño de dos años.

La policía local informó que se encuentran realizando investigaciones para determinar la identidad del autor de los disparos y lograr su detención.

Testigos del ataque expresaron haber vivido momentos de pánico al escuchar las detonaciones; algunos corrieron para ponerse a salvo y otros se lanzaron al suelo.

Las autoridades confirmaron que algunos de los heridos permanecen hospitalizados, aunque no se han revelado detalles sobre su estado de salud.

El Seattle Center, conocido por albergar eventos culturales y turísticos, fue escenario de una tragedia que conmocionó a la comunidad.

La policía continúa recabando evidencia y revisando imágenes de cámaras de seguridad para identificar al responsable.