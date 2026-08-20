“Tita”, la vocalista de Los Karnavaleros de Jaguar, será intervenida quirúrgicamente en Granada

Por Kathy Molina.

La reconocida vocalista de la agrupación Los Karnavaleros de Jaguar, Ruth Campos, cariñosamente llamada “Tita”, será intervenida quirúrgicamente este jueves en el Hospital Amistad Japón Nicaragua, ubicado en la ciudad de Granada.

La artista se recupera de múltiples lesiones, tras un trágico percance vial que también dejó heridos a gran parte de sus compañeros de escenario. El accidente ocurrió a las 2:00 de la madrugada de este lunes en la zona de Santa Lucía, Boaco.

El microbús en el que viajaba Tita, junto a otros 12 integrantes del grupo, circulaba por la cuesta El Panamá cuando el conductor advirtió desesperadamente que el vehículo se había quedado sin frenos. Segundos después, tras perder el control, el automotor salió de la vía y colisionó contra un paredón. Como saldo del impacto, la cantante y madre de dos hijos sufrió tres fracturas en su pierna derecha y una en su brazo izquierdo.

Actualmente se encuentra ingresada en el área de ortopedia del centro hospitalario granadino, bajo el cuidado de una de sus hermanas y recibiendo la visita de allegados. A través de una publicación en Facebook, Tita expresó su profunda gratitud hacia los artistas que se han sumado para organizar un evento solidario en beneficio del grupo, a la vez que hizo un llamado a la población para unirse en oración por la pronta recuperación de todos los músicos afectados.

El resto del equipo musical también sufrió las consecuencias del impacto, encontrándose distribuidos bajo atención médica en un Hospital de Masaya: David Fonseca, de 35 años, baterista y Álvaro López, de 42, pianista. Con fracturas en la pierna derecha, programados para cirugía este jueves. Bayardo Cerda, de 34 años, guitarrista y Leonardo García, de 39, contratista, quiénes fueron sometidos a intervenciones quirúrgicas exitosas este miércoles.

El grupo de compañeros que también vivió el trágico momento incluye a Marlon Rocha, Alexander Sánchez, Bismark Campos, Ricardo Pavón, Ulises Nicaragua, José Gabriel Chávez, Pablo Antonio Fuentes y Yovany Martínez Arbizú.