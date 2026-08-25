Tornado en el sur de Francia deja 26 heridos y graves daños en el departamento de Aude

Un tornado causó graves destrozos y dejó al menos 26 personas heridas en el departamento de Aude, sur de Francia, tras desprenderse de una intensa supercelda de tormentas. Las localidades al sur de Carcasona resultaron las más afectadas por el fenómeno atmosférico.



El Observatorio de Tornados de Francia confirmó que el tornado se desarrolló en un entorno de fuerte inestabilidad atmosférica y variación del viento. Meteo Francia reportó ráfagas de hasta 117 kilómetros por hora en las inmediaciones.

Las autoridades confirmaron viviendas parcialmente destruidas y alrededor de 2.800 hogares sin electricidad debido al paso del temporal. Los equipos de emergencia trabajan en las zonas afectadas para atender a los heridos y evaluar los daños.