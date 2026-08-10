Toros y tradición: corrida taurina para recibir a Santo Domingo en Las Sierritas

La tradicional corrida de toros organizada por Torrente Power se llevará a cabo este lunes 10 de agosto en la plaza taurina ubicada frente a la Cruz del Paraíso, Rancho La Guadalupana, como parte de las festividades patronales para recibir a la imagen de Santo Domingo de Guzmán en su morada de Las Sierritas.

Los asistentes podrán presenciar un cierre excepcional donde los mejores toros serán sorteados por los valientes que se atrevan a ingresar al circuito, en un evento que promete mantener viva la tradición taurina en Managua.

La entrada tendrá un costo de 200 córdobas para adultos, mientras que los niños podrán ingresar de manera gratuita, con lo que se busca fomentar la participación familiar en esta celebración.