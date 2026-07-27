Toy Story 5 supera los mil millones de dólares y hace historia en la taquilla mundial

La magia de Pixar sigue conquistando al público. Toy Story 5 se convirtió en un fenómeno de taquilla al superar los 1.000 millones de dólares en recaudación mundial, consolidándose como una de las películas más exitosas del año.

El éxito de la cinta demuestra que la icónica franquicia continúa cautivando tanto a quienes crecieron con Woody y Buzz Lightyear como a una nueva generación de espectadores. Con este logro, Pixar reafirma su capacidad para mantenerse como una de las productoras de animación más influyentes y queridas del cine.