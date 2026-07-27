Trabajador muere tras caer de 45 metros durante desmantelamiento de horno de cal en México

Un trabajador de 34 años, identificado como Elías Hernández, perdió la vida tras caer de una altura de 45 metros mientras realizaba el desmantelamiento de un horno de cal en el municipio de Castaños, en el estado de Coahuila, México.

El accidente ocurrió cuando la estructura metálica en la que se encontraba junto a otro hombre colapsó, provocando la caída fatal.

Las autoridades correspondientes fueron notificadas para iniciar las diligencias necesarias y determinar las causas exactas del incidente.

La víctima se desempeñaba como trabajador en el sitio donde ocurrió la tragedia, que ha conmocionado a la comunidad local.

Los peritajes continúan para esclarecer si el accidente fue producto de fallas estructurales, condiciones inseguras o errores humanos. Las autoridades han hecho un llamado a reforzar las medidas de seguridad en trabajos de alto riesgo.