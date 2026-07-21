Tres detenidos por asesinato a machetazos de padre e hijo en finca de Matagalpa

La Policía Nacional capturó a tres sujetos, identificados como Juan Chavarría Obregón, Óscar Chavarría Obregón y Pablo Chavarría, miembros de una misma familia, señalados como los autores del asesinato a machetazos de padre e hijo en una finca del sector de Trentino, comunidad Mina Verde, en el municipio de San Ramón, departamento de Matagalpa.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 20 de julio, cuando las víctimas, Antonio Godínez Arista de 50 años y su hijo Eugenio Godínez Mendoza de 23 años, fueron atacados presuntamente al ser sorprendidos por los delincuentes dentro de la propiedad donde trabajaban, falleciendo de inmediato debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades investigan dos versiones sobre el móvil del crimen: una que señala que los detenidos ingresaron a la finca en busca de leña, y otra que indica que intentaban robar ganado, aunque ambas líneas de investigación permanecen abiertas.