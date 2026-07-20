Tres heridos graves tras accidente de motocicleta en el Reparto Oronte Centeno

Un fuerte accidente de tránsito se registró en el sector del Reparto Oronte Centeno, donde tres personas que viajaban a bordo de una motocicleta resultaron gravemente heridas, incluyendo dos mujeres que sufrieron lesiones en las rodillas y pérdida de piezas dentales, mientras que el conductor presentaba el estado más delicado.

Según testimonios de vecinos que escucharon el impacto y acudieron a auxiliar a los lesionados, el motociclista habría perdido el control del vehículo por circular a alta velocidad y en aparente estado de ebriedad, lo que provocó que los tres ocupantes quedaran tendidos en el pavimento.

Los heridos fueron trasladados en taxis hacia el Hospital Primario Yolanda Mayorga, donde ingresaron en estado reservado, mientras la Policía de Tránsito del Distrito 8 investiga las circunstancias del siniestro ocurrido a la madrugada de este 19 de julio.