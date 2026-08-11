Tres heridos tras violento vuelco en San Carlos, La Plata 

Un siniestro vial ocurrido en la localidad de San Carlos, Partido de La Plata, dejó tres personas heridas luego de que el conductor de un automóvil perdiera el control del vehículo, impactara contra un contenedor y terminara volcado sobre el asfalto en la intersección de la calle 143 y 527.

Las víctimas, un hombre de 45 años que manejaba el rodado, una mujer de 44 y otro varón cuya edad no fue precisada, fueron asistidas por los servicios de emergencia tras presentar politraumatismos a raíz del fuerte impacto.

Fuentes oficiales confirmaron que los tres heridos se encuentran fuera de peligro y evolucionan favorablemente.