Tres implicados en crimen de pareja en Nagarote vinculan a red de narcotráfico

Lo que inicialmente fue catalogado como un femicidio seguido de suicidio dio un giro de 180 grados, luego de que la Policía Nacional confirmara que Franklin Jerry Lampin Sánchez, de 31 años, y Jamie Valesca Solorzano Correa, de 32, fueron asesinados en un complot criminal en la comarca Peña Ventosa, Nagarote.

Los cuerpos fueron encontrados el sábado dentro de una camioneta en un camino cercano a La Basurera, donde los sujetos los colocaron estratégicamente para simular un crimen pasional.

Las investigaciones apuntan a que Lampin utilizaba un negocio de préstamos como fachada para encubrir vínculos con narcotráfico, y el móvil principal habría sido el robo de aproximadamente medio millón de córdobas. Hay tres implicados, entre ellos su primo Luis Alexander Lampin, señalado como autor intelectual.