Triple colisión entre vehículos deja a una persona fallecida y a dos lesionadas en el municipio El Crucero

Un fatal accidente de tránsito ocurrió en el kilómetro 27 de la Carretera Panamericana Sur que cobró la vida del motociclista Norlan Bernardo Chávez López, de 33 años y dejó con lesiones de gravedad a su acompañante, Marcos Antonio Sánchez Alemán.

El percance sucedió cuando ambas víctimas, quienes regresaban de su jornada como agricultores, intentaron realizar un giro hacia la izquierda para ingresar al barrio Juan Dávila 1. En ese momento fueron impactados violentamente por un automóvil que circulaba de sur a norte, presuntamente a exceso de velocidad y sin guardar la distancia reglamentaria.

Debido a la fuerza del impacto, la motocicleta de Chávez chocó contra otro vehículo de dos ruedas conducido por Luis Miguel Pérez Rivas. En este segundo vehículo viajaba su esposa Alicia García, quién sufrió lesiones leves y fue trasladada al centro de salud de El Crucero para descartar fracturas. Chávez López falleció a causa de un trauma craneoencefálico, quedando su motocicleta reducida a chatarra sobre la vía.

El conductor del automóvil, cuya identidad aún no ha sido revelada, intentó darse a la fuga, pero fue capturado por oficiales de la Policía a una cuadra del lugar del siniestro. Cámaras de vigilancia de negocios cercanos captaron el momento exacto de la múltiple colisión.

Al sitio se presentaron peritos de tránsito y equipos de criminalística para realizar las investigaciones correspondientes, mientras que el cuerpo del fallecido fue trasladado al Instituto de Medicina Legal. El dictamen de la autopsia será clave para el proceso judicial, cuyo delito podría tipificarse como homicidio imprudente.

Por Jairo Castillo.