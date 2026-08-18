Turista estadounidense muere tras ser alcanzado por un rayo mientras hacía senderismo en el monte Etna, Italia

Un turista estadounidense de 29 años murió después de ser alcanzado por un rayo mientras realizaba senderismo en el monte Etna, en Sicilia, Italia. El hombre, originario de Kansas, fue localizado el domingo por la noche en una zona desértica y expuesta, a unos 1.400 metros de altitud, en el sector de Rocca Capra, y posteriormente fue trasladado en helicóptero, pero el personal médico confirmó su fallecimiento.

Las autoridades italianas mantienen restringido el acceso a algunas zonas de la ladera del volcán debido a su prolongada actividad, que incluso provocó el cierre temporal del aeropuerto de Catania durante gran parte de la semana pasada, aunque todavía no se ha confirmado si el turista se encontraba en un área cerrada. Según las autoridades, en las últimas décadas el monte Etna ha cobrado más vidas por impactos de rayos que por su actividad volcánica, mientras que las ltimas muertes relacionadas directamente con erupciones ocurrieron en 1987.