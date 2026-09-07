UAM celebra cuarta edición de SISTEX para promover inteligencia artificial en Nicaragua

La Universidad Americana (UAM) celebrará la cuarta edición del SISTEX, un congreso de innovación e inteligencia artificial, el próximo 11 de septiembre en el Centro de Convenciones Cromplaza. El evento incluirá talleres, conferencias y actividades prácticas para estudiantes, profesionales y público en general, según el coordinador académico Noel Gavarrete.

Gavarrete destacó que la inteligencia artificial “ya no es el futuro, es el presente” y está transformando industrias como la academia, la educación y la medicina.

El coordinador académico afirmó que la UAM es “pionera en inteligencia artificial” y ha desarrollado el primer diplomado, la primera maestría en inteligencia de negocios y el primer curso de ecosistema con IA en el país.

“Somos pioneros en este tipo de congreso ideado para poder formar no solamente los profesionales, sino ser una referencia a nivel nacional e internacional”, enfatizó Gavarrete.

El evento, que comenzó en 2023, ha crecido año tras año y busca consolidar la automatización y el uso de tecnologías emergentes. La UAM invita a todos los interesados a sumergirse en la transformación digital que ya está ocurriendo en Nicaragua y en el mundo.