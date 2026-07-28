Un fallecido y varios lesionados dejó la caída de una camioneta en un puente del municipio de Tola

Una persona fallecida y varias lesionadas dejó un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 145 de la carretera que conduce hacia Playa Gigante en el municipio de Tola del departamento de Rivas.

Información preliminar indica que una camioneta, marca Toyota Hilux, color blanco, placas MT 32306, se precipitó al fondo de un puente de aproximadamente tres metros de profundidad, luego de que su conductor, José Ángel Wheelock Solórzano, perdiera el control del vehículo.



Los ocupantes relataron que viajaban desde el municipio de San Juan del Sur con destino a Managua cuando, presuntamente, el conductor perdió la visibilidad debido a la intensa luz del sol, lo que provocó que se saliera de la vía y cayera al puente.

Como consecuencia del fuerte impacto, José Luis Castillo Silva sufrió graves lesiones, entre ellas fractura en la extremidad superior izquierda, posible fractura de costillas y una herida en la ceja izquierda. Fue trasladado en una ambulancia del Ministerio de Salud (Minsa) al centro de salud Camilo Ortega, donde lamentablemente falleció minutos después de su ingreso.

Entre los lesionados también están: Martha Irene Guido Rugama, quién presentó una posible fractura de clavícula, así como Eddy Alexander Costin Reyes, que sufrió un traumatismo en la espalda y fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. Las autoridades competentes investigan las circunstancias exactas en que ocurrió este trágico accidente.

Por Steven Estrada.