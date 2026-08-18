Un total de 60 nuevos buses llegarán al país procedentes de la República Popular de China

Por Heydi Estrada.

Este pasado sábado 15 de agosto llegaron al país 60 nuevas, modernas y amplias unidades de autobuses de la marca Yutong procedente de la República Popular de China, la copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció que la entrega de los buses se realizará en las próximas semanas y que se espera la llegada de más vehículos que servirán para fortalecer el transporte en el país.

Las unidades están diseñadas para la movilización de productos y aparentemente serán destinadas para brindar el servicio de transporte público a la población de diversos municipios, donde los usuarios podrán llevar su mercadería en las canasteras, estos buses cuentan con 60 sillas divididas en dos filas, una con tres asientos y la otra con dos.