Un total de 90 personas fueron retenidas por la Policía supuestamente por cometer diversos delitos

Un total de 90 personas fueron capturadas por oficiales de la Policía en el período comprendido entre el lunes 20 y el domingo 26 de julio, como parte de los operativos de prevención y persecución del delito ejecutados en todo el territorio nicaragüense.

La comisionada Karen Obando, de la cojefatura de Relaciones Públicas de la institución policial, informó que en el departamento de Managua lograron la captura de 44 sujetos distribuidos en los distintos distritos y municipios, 16 por robo con intimidación (asalto), 25 por robo con fuerza, 2 señalados como abastecedores de droga, 1 por robo con violencia.



En el resto de los departamentos del país la cifra de arrestados ascendió a 46 personas, implicadas en delitos de diversa gravedad, 2 por homicidio (registrados en Jinotega y Matagalpa), 15 abastecedores de droga (en León, Masaya y Chinandega), 10 por tráfico de droga (en Masaya, Chinandega y Estelí), 8 por robo con fuerza (en León, Chinandega y El Rama), 7 por robo con intimidación (en León, Chinandega y el Triángulo Minero), 4 por robo con violencia (en Granada, León y el Triángulo Minero).



Como resultado de estos operativos rutinarios e intervenciones dirigidas, la institución policial logró incautar una importante cantidad de estupefacientes y bienes vinculados a la actividad delictiva, 138 kilos con 428 gramos de cocaína, 320 gramos de crack, 28 libras de marihuana, 7 teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Tanto los detenidos como las evidencias ocupadas fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para iniciar los correspondientes procesos judiciales.

Por Geydi Solórzano.