Una persona desaparecida, inundaciones, caída de árboles y deslaves dejaron las lluvias del fin de semana

Las precipitaciones registradas durante este fin de semana han dejado afectaciones en distintas zonas del territorio nacional, movilizando a los cuerpos de socorro y a las autoridades locales ante el incremento de los caudales de los ríos, caídas de árboles y deslizamientos de tierra.

Usuarios en redes sociales reportaron que Narciso Eusebio Tercero Matute fue arrastrado por una corriente en el sector 2 de Aguas Calientes, carretera Siuna – Waslala, desapareció cuando intentaba salir de su vivienda que estaba inundada por la crecida de un río, una corriente lo arrastró.

En la comarca Veracruz, del municipio de Nindirí, Masaya. En la zona de Valle Ghotel un carro quedó atrapado al intentar cruzar el cauce con fuertes corrientes de agua. Afortunadamente el incidente no dejó personas lesionadas, quedando todo en un fuerte susto para los ocupantes del vehículo gracias a la intervención oportuna de los lugareños.



La situación más crítica por la crecida de los cuerpos de agua se concentró en el municipio de Paiwas. Ante el peligro inminente provocado por la crecida de los ríos Tuma y Grande de Matagalpa, las brigadas del Comité Municipal para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (COMUPRED) activaron de inmediato los protocolos de emergencia.

Familias enteras de los sectores del Muelle, Betania y el Muelle principal de San Pedro del Norte comenzaron a empacar sus enseres y fueron evacuadas de manera preventiva hacia zonas seguras.

En el municipio de Mulukukú, el río Tuma alcanzó su mayor nivel en lo que va del año. Las autoridades del COMUPRED mantuvieron vigilancia permanente y emitieron llamado a la población para extremar las medidas de precaución y mantenerse atentos a las orientaciones oficiales. Por otro lado, la saturación de los suelos provocó un deslave este sábado en la comunidad Palancito, ubicada en el municipio de Río Blanco, Matagalpa. Un equipo de primera respuesta se trasladó de inmediato a la zona para valorar la situación.

El temporal, acompañado de fuertes vientos, también causó estragos en el occidente del país. En Chinandega, se reportó la caída de múltiples árboles en diferentes sectores de la ciudad. Brigadas de respuesta rápida de la alcaldía municipal y el cuerpo de bomberos trabajaron para despejar las vías y restablecer el tráfico vehicular y peatonal.

Una situación similar se vivió en el tramo de carretera Bocana de Paiwas – Río Blanco, específicamente en el sector conocido como El Rosario, donde árboles caídos obstaculizaron por completo el paso. Miembros del COMUPRED de Bocana de Paiwas se presentaron al lugar con equipos de corte para liberar la ruta y normalizar la circulación en este importante corredor vial.

Las autoridades de socorro reiteran el llamado a los conductores a no desafiar las corrientes de los cauces y ríos y a las familias vulnerables a colaborar con las evacuaciones preventivas para evitar tragedias humanas, mientras persista el temporal.

Por Geydi Solórzano.