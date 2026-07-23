UNESCO alerta: 1 de cada 7 jóvenes vive con un trastorno de salud mental diagnosticado

Un informe de la UNESCO revela que 1 de cada 7 niños y adolescentes en el mundo vive con un trastorno de salud mental diagnosticado, mientras que el estrés, la ansiedad y el malestar emocional son cada vez más frecuentes entre los jóvenes, afectando su aprendizaje, convivencia y desarrollo integral.

Los especialistas señalan que las altas expectativas de padres y colegios, la presión por el rendimiento académico y la incapacidad para manejar la frustración generan un círculo vicioso que deteriora la autoestima y el bienestar psicológico.

El informe destaca la urgencia de atender estos problemas a tiempo para evitar que repercutan en el rendimiento escolar y la vida social de los estudiantes.