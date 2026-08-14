Vacuna a tu mascota a los 45 días: recomendaciones de especialista en tenencia responsable

La doctora Priscila Castillo advierte que antes de la primera vacuna es clave descartar enfermedades en el veterinario.

La doctora Priscila Castillo, médica veterinaria, explicó en entrevista que la primera vacunación de las mascotas debe realizarse a los 45 días o mes y medio de nacidas, aunque antes de aplicar cualquier dosis es fundamental llevarlas a consulta para descartar enfermedades que no presenten síntomas evidentes.

La especialista enfatizó que la tenencia responsable incluye no solo las vacunas, sino también la desparasitación y una alimentación adecuada, recomendaciones que aplican desde el primer día en que se adquiere una mascota.

La visita al veterinario permite confirmar el estado de salud del animal y garantizar que esté en condiciones óptimas para recibir su primera inmunización.