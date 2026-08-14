Vacuna a tu mascota a los 45 días: recomendaciones de especialista en tenencia responsable

La doctora Priscila Castillo, médica veterinaria, explicó en entrevista que la primera vacunación de las mascotas debe realizarse a los 45 días o mes y medio de nacidas, aunque antes de aplicar cualquier dosis es fundamental llevarlas a consulta para descartar enfermedades que no presenten síntomas evidentes.

La especialista enfatizó que la tenencia responsable incluye no solo las vacunas, sino también la desparasitación y una alimentación adecuada, recomendaciones que aplican desde el primer día en que se adquiere una mascota.

La visita al veterinario permite confirmar el estado de salud del animal y garantizar que esté en condiciones óptimas para recibir su primera inmunización.