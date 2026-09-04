Nueva vaguada se aproxima a Nicaragua con lluvias en el Caribe y vientos 

Una nueva vaguada se desplaza entre el noroeste del Mar Caribe y el litoral caribeño. El sistema generará precipitaciones concentradas en la región caribeña y vientos moderados en ambos litorales.

Las autoridades recomiendan precaución a la navegación marítima y a la ciudadanía por las rachas de viento previstas. Las temperaturas máximas oscilarán entre 27 y 35 grados Celsius según la región.

En el Pacífico se esperan brisas ligeras y aisladas, mientras que en la zona central predominan nublados y chubascos dispersos. Las rachas de viento alcanzarán hasta 51 kilómetros por hora en la región central.