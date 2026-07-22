Vehículo queda en chatarra tras incendiarse en carretera a Masaya

Un vehículo Hyundai modelo 2015 quedó reducido a chatarra tras incendiarse en el kilómetro 12 de la carretera a Masaya, cuando su conductor lo probaba debido a fallas mecánicas, según informó el propietario.

Los cinco ocupantes lograron salir a tiempo y resultaron ilesos. El conductor relató que sintió humo desde la parte trasera y luego las llamas se extendieron rápidamente.

Bomberos controlaron el fuego e investigan las causas del siniestro. El vehículo se desplazaba a alta velocidad cuando ocurrió la falla y el incendio.