Veinte personas atendidas en peregrinación de Santo Domingo

Alrededor de 20 personas fueron atendidas por descompensación y deshidratación durante la peregrinación de Santo Domingo de Guzmán hacia la parroquia de Las Sierritas en Managua.

La procesión, que duró más de 10 horas y recorrió 10 kilómetros, contó con la asistencia de la Cruz Blanca y el Benemérito Cuerpo de Bomberos.

Agentes policiales también estuvieron presentes para evitar incidentes con juegos pirotécnicos y riñas.

La imagen fue bailada por cargadores durante 30 minutos en la Cruz del Paraíso antes de llegar a su morada.