Vela del Palo Lucio cierra sin incidentes en su edición número 51 

La tradicional Vela del Palo Lucio se realizó la noche del domingo en la Rotonda Cristo Rey de Managua con saldo de cero incidentes, según confirmó la familia Barahona al cierre de las festividades en honor a Santo Domingo de Guzmán.

La actividad, que despide la imagen de Minguito antes de su regreso a morada este lunes 10 de agosto, cumplió 51 años ininterrumpidos de realización, aunque este 9 de agosto se observó una afluencia reducida de capitalinos y bromeantes en comparación con la celebración del 31 de julio.

“Ya estamos cerrando las fiestas sin novedad y eso es un éxito”, declaró el hijo del tradicionalista José María Barahona, Chema Pelón, quien destacó que el fundador de la tradición, de 51 años de trayectoria, ahora descansa mientras él asume el relevo como “el vástago” de la festividad.