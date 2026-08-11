Vendedores ambulantes impulsa economía en procesión de Santo Domingo

Cientos de vendedores informales aprovechan la procesión de Santo Domingo de Guzmán en Managua para generar ingresos, ofreciendo desde gorras, pañoletas, helados, vigorón y quesillo.

Los precios son asequibles, con pañoletas a 50 córdobas, cintas a 20 y enchiladas a 25. Algunos vendedores también pagan promesas durante el recorrido de 10 kilómetros.

Se estima que unos 10,000 comerciantes por cuenta propia asisten anualmente a esta fiesta religiosa, según la Federación de Trabajadores y Emprendedores José Benito Escobar.