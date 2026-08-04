Vender una propiedad no es solo poner precio: estos son los requisitos legales

Vender una propiedad no se trata solamente de establecer un precio, sino que también implica cumplir con una serie de requisitos legales para proporcionar al comprador la garantía de que el bien está correctamente inscrito y con toda la documentación en regla, según explicó la doctora Waleska Beteta.

La especialista recomienda guiarse a través de un abogado para preparar y presentar los documentos necesarios, ya que el comprador también estará asistido por un especialista que solicitará esa documentación.

La asesoría legal resulta fundamental en este proceso para evitar problemas futuros y garantizar que la transacción se realice de manera segura y transparente para ambas partes.