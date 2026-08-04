Venezolana Anabella Acurero conquista el oro en florete femenino de Santo Domingo 2026

La venezolana Anabella Acurero se consagró campeona de la prueba individual de florete femenino en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, tras imponerse 15-11 a la mexicana Jimena Torres en una emocionante final disputada en el Pabellón de Esgrima del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Acurero tomó ventaja desde el inicio del combate al ganar el primer período por 8-4, pero Torres reaccionó en el segundo tramo para acercarse en el marcador y mantener vivas sus aspiraciones de quedarse con el título. Sin embargo, la esgrimista venezolana recuperó el control en el cierre del duelo y aseguró el toque definitivo para conquistar la medalla de oro.

La campeona firmó un torneo impecable, dominando cada una de sus presentaciones desde la fase de grupos y superando con autoridad las rondas eliminatorias hasta llegar a la final. Por su parte, Jimena Torres obtuvo la medalla de plata luego de una destacada actuación durante toda la competencia.

Las preseas de bronce quedaron en manos de Isis Giménez, de Venezuela, y Nataly Michel, de México, quienes alcanzaron las semifinales y completaron el podio de la prueba individual de florete femenino.