Venezuela supera a República Dominicana en el inicio del softbol masculino de Santo Domingo 2026

Venezuela comenzó con el pie derecho su participación en el torneo de softbol masculino de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al vencer 2-1 a República Dominicana en un cerrado duelo disputado en el estadio No. 1 del Complejo Deportivo del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El encuentro se definió en la sexta entrada, cuando la ofensiva venezolana rompió el empate con carreras impulsadas por Ángel Adames y David Galeno. Los anfitriones reaccionaron de inmediato con una anotación de Juan Francisco Sánchez, remolcado por un sencillo de Elías Valerio, pero no lograron completar la remontada.

La gran figura del partido fue el lanzador venezolano Luis Colombo, quien lanzó la ruta completa de siete entradas, permitió apenas tres imparables, una carrera y ponchó a 10 bateadores para quedarse con la victoria. La derrota fue para Yan Carlos “El Pinto” González, quien trabajó 5.1 episodios con seis ponches.

La actividad del torneo continuará con una intensa jornada que incluirá los duelos México vs. Panamá, México vs. Guatemala, Venezuela vs. Cuba y República Dominicana vs. Colombia. Los dos mejores equipos de la fase preliminar avanzarán a la final por la medalla de oro, mientras que el tercer y cuarto lugar disputarán el bronce el próximo 8 de agosto.