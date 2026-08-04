Venezuela vence a República Dominicana y clasifica a las semifinales del fútbol masculino

Venezuela aseguró su boleto a las semifinales del torneo de fútbol masculino de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al derrotar 3-2 a República Dominicana en un emocionante encuentro disputado en el Estadio Moca 85. Con este resultado, la Vinotinto avanzó junto a México como los clasificados del Grupo A.

El conjunto venezolano tomó ventaja desde los primeros minutos gracias a los goles de Diego Claut (3′) y Jesús González (12′), pero el equipo anfitrión reaccionó antes del descanso con un tanto de Javier Roces en el tiempo añadido. En la segunda mitad, Roces volvió a aparecer al minuto 69 para firmar el empate 2-2 y devolver la ilusión a la afición dominicana.

Cuando parecía que República Dominicana podía completar la remontada, Marcos Maitán marcó de cabeza al minuto 87 para devolver la ventaja a Venezuela y sellar el triunfo por 3-2, dejando sin opciones al conjunto local de avanzar a la siguiente ronda.

Con esta victoria, Venezuela disputará las semifinales del torneo junto a México, mientras que República Dominicana quedó eliminada tras luchar hasta el final en uno de los partidos más emocionantes de la fase de grupos.