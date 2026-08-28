Vértigo y enfermedad de Ménière: especialista explica causas y tratamiento en Nicaragua

El doctor Rodolfo Cervantes advierte que el vértigo es un síntoma curable si se identifica su origen mediante pruebas especializadas.

El vértigo es una falsa sensación de movimiento que puede originarse en el oído interno o en el cerebro, según explicó el otorrinolaringólogo Rodolfo Cervantes. La enfermedad de Ménière se caracteriza por vértigo, hipoacusia y acúfeno o zumbido en el oído.

El especialista detalló que el vértigo periférico es el más frecuente y aparece de forma brusca al realizar movimientos con la cabeza, provocando sudoración, náuseas y vómitos.

Las crisis de vértigo periférico pueden durar horas, días y hasta semanas. Cervantes enfatizó que el tratamiento sintomático con dimenhydrinate no resuelve el problema y que se debe buscar la causa mediante audiometría y timpanometría.

También señaló que el estrés o infecciones respiratorias pueden desencadenar episodios en adolescentes.