Vértigo y enfermedad de Ménière: especialista explica causas y tratamiento en Nicaragua

El vértigo es una falsa sensación de movimiento que puede originarse en el oído interno o en el cerebro, según explicó el otorrinolaringólogo Rodolfo Cervantes. La enfermedad de Ménière se caracteriza por vértigo, hipoacusia y acúfeno o zumbido en el oído.

El especialista detalló que el vértigo periférico es el más frecuente y aparece de forma brusca al realizar movimientos con la cabeza, provocando sudoración, náuseas y vómitos.

Las crisis de vértigo periférico pueden durar horas, días y hasta semanas. Cervantes enfatizó que el tratamiento sintomático con dimenhydrinate no resuelve el problema y que se debe buscar la causa mediante audiometría y timpanometría.

También señaló que el estrés o infecciones respiratorias pueden desencadenar episodios en adolescentes.