Veterinario advierte: cuidados preventivos son clave en la vejez de perros y gatos

El médico veterinario Víctor Álvarez destacó que la geriatría en mascotas requiere cuidados preventivos adaptados a la especie y tamaño, ya que las defensas naturales disminuyen con la edad, siendo fundamental preparar al animal antes de que alcance los 10 años.

El especialista explicó que la salud oral es un factor crítico, pues una cavidad con alta carga bacteriana en pacientes de 6 o 7 años puede afectar funciones vitales como la alimentación en la vejez.

Las visitas regulares al veterinario permiten eliminar estos riesgos.