Veterinario resalta la importancia de los aminoácidos en la alimentación de mascotas

El doctor Novel Martínez, veterinario, destacó la importancia de los aminoácidos en la alimentación de perros y gatos, señalando que estos animales deben consumir diariamente proteína de origen animal o sus derivados para garantizar su salud y bienestar.

El especialista explicó que las proteínas están formadas por cadenas de aminoácidos, nutrientes esenciales que el organismo de las mascotas no puede producir por sí mismo.

Esta información es clave para dueños responsables que buscan una nutrición adecuada para sus compañeros.