Vía Libre anuncia presentaciones en Nicaragua y estrena “A Tu Lado” como cumbia romántica

La agrupación Vía Libre presentó su agenda de presentaciones para esta semana, que incluye Plaza Maya, Plaza Inter y el Barrio La Curva, a partir de las 2 de la tarde.

Durante su participación televisiva, el grupo estrenó el video musical “A Tu Lado”, una cumbia romántica que homenajea a la banda Materia Gris.

El tema original de Materia Gris fue una rock balada que la agrupación nicaragüense popularizó en la década de los noventa, y ahora Vía Libre la presenta en un nuevo formato.

La agrupación calificó su agenda semanal como “bien bendecida” e invitó al público a compartir una tarde con buena música, buena comida y un ambiente excelente.

Las presentaciones incluyen el Indio Viejo más grande de Nicaragua y una Feria de Emprendedores en el Barrio La Curva.