Violencia patrimonial en divorcios: abogado explica cómo identificarla y qué dice la ley

La violencia patrimonial, una forma de abuso que se manifiesta cuando una persona limita a su pareja el acceso a bienes o la capacidad de trabajar, puede estar presente durante procesos de divorcio y afecta tanto a hombres como a mujeres, advirtió el abogado Omar García en una entrevista sobre este tema.

El especialista explicó que el Código de la Familia reconoce este tipo de violencia como una modalidad de violencia intrafamiliar, junto a la física, psicológica y sexual, y que existen sanciones establecidas en el artículo 155 del Código Penal con penas que van de 2 a 4 años de prisión según la gravedad del caso.

García destacó la importancia de garantizar la protección integral de los hijos y de conocer los recursos legales disponibles para quienes enfrentan esta situación, que puede incluir la limitación al uso de propiedades o bienes muebles.