Violencia psicológica y patrimonial: conductas normalizadas que dañan relaciones

La violencia psicológica y patrimonial en las relaciones de pareja fueron los temas centrales del segmento de asesoría jurídica, donde las doctoras Alba Roni, especialista en psicología, y Waleska Beteta, experta en derecho, analizaron conductas que suelen normalizarse y que afectan gravemente la salud emocional y económica de las personas.

La violencia psicológica se define como todo hecho u omisión con intención de hacer sentir mal a otra persona, como ignorar a la pareja o negarle apoyo en momentos de necesidad, acciones que vulneran los acuerdos de mutuo cuidado establecidos en una relación.

La violencia patrimonial, por su parte, implica el control o la restricción de los recursos económicos de la pareja, una forma de abuso que puede ejercerse tanto por hombres como por mujeres.