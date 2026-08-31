Viralizan videos de mujeres y hombres peleando en bares de Masaya

Múltiples videos de mujeres y hombres protagonizando pleitos a golpes y patadas en bares y discotecas de Masaya se viralizaron en redes sociales durante el fin de semana, coincidiendo con el inicio de las fiestas patronales de la ciudad.

Los hechos ocurrieron en las afueras de establecimientos de la ciudad conocida como “Las Flores”, donde al menos tres enfrentamientos fueron grabados por personas que presenciaron los bochornosos actos.

Masaya, considerada la cuna del folclor nicaragüense, reporta los primeros lesionados en estas festividades, aunque las autoridades señalan que se trata de hechos aislados. Los videos continúan circulando en plataformas digitales.