Volcán Telica continúa emitiendo gases y cenizas

El volcán Telica, uno de los más activos de Nicaragua, registró este viernes 14 de agosto una nueva emanación de gases y cenizas que alcanzó aproximadamente los 200 metros de altura, desplazándose en dirección suroeste.

El coloso ha mantenido una secuencia de exhalaciones y pulsos eruptivos de baja intensidad en los últimos días en el departamento de León.

Las autoridades municipales y los comités de emergencia han reforzado la vigilancia, pero no se reportan daños ni afectaciones a la salud en las comunidades cercanas.

Se recomienda evitar acercarse al cráter.