Volcán Telica continúa expulsando gases y cenizas a 350 metros

El volcán Telica continúa en actividad con expulsión de gases y cenizas que alcanzan aproximadamente 350 metros de altura sobre el cráter, según reportes oficiales del SINAPRED.

El fenómeno, que inició el pasado 24 de julio, se mantiene dentro de los parámetros observados en los últimos días, y el material expulsado se desplaza predominantemente hacia el suroeste.

El COMUPRED, en coordinación con el SINAPRED, mantiene vigilancia activa mediante inspecciones de campo y evaluaciones en tiempo real.

Hasta el momento no se reportan afectaciones a familias ni daños materiales en las comunidades cercanas. Las autoridades prohibieron el ascenso al cráter y recomendaron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales.

El SINAPRED aseguró que el seguimiento especializado será permanente para garantizar la protección de las comunidades.