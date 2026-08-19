Volcán Telica emana cenizas y Comuprep mantiene monitoreo permanente por actividad

El volcán Telica, ubicado en el departamento de León, registró emanaciones de gases y una leve caída de cenizas en Posoltega durante la mañana del miércoles, como parte de su comportamiento habitual.

El Comité Municipal para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres Naturales mantiene un monitoreo permanente para actuar con rapidez ante un eventual incremento de la actividad.

El Telica es uno de los volcanes más activos de la cordillera de los Marrabios, con una altura de 1.063 metros.

Su primera erupción documentada data de 1527 y cronistas como Vázquez de Espinosa reportaron que siempre arde. En 2015 expulsó cenizas y material incandescente que cubrió el occidente del país; su último evento fue en 2022 sin mayor peligro.