Volcán Telica sigue emanando gases y cenizas sin causar daño a los pobladores del sector en León

Habitantes de las comunidades aledañas al volcán Telica reportaron desde primeras horas de la mañana de este miércoles nueva actividad del coloso, caracterizada por fuertes emanaciones de gases y columnas de cenizas que alcanzan entre los 100 y 150 metros de altura.

Según la información recolectada en la comunidad El Panal —ubicada en las cercanías del cono volcánico y próxima a la carretera principal—, las columnas y plumas de gases se desplazan predominantemente hacia el suroeste. Para los pobladores locales, este factor resulta determinante en el impacto cotidiano de la actividad volcánica, señalando que “lo que afecta más es la dirección del viento” al trasladar el material particulado hacia zonas habitadas o agrícolas.

A pesar de la visibilidad de las columnas de ceniza, la Alcaldía de Telica a través de sus redes sociales informó que hasta el momento no se registran daños materiales ni afectaciones directas en la salud o bienes de las familias en las comunidades vecinas.

El Comité Municipal para la Prevención, Mitigación y Atención a Desastres (Comupred) mantiene una vigilancia y monitoreo permanente en toda la zona de influencia, con el objetivo de reaccionar ante cualquier eventualidad y garantizar la tranquilidad de los habitantes.

Por Geydi Solórzano.