Vozinha jugará en Colo Colo tras su gran Mundial con Cabo Verde

Vozinha, arquero de la selección de Cabo Verde y una de las grandes figuras del Mundial 2026, continuará su carrera en Colo Colo. El experimentado guardameta de 40 años llegó a un acuerdo con el conjunto chileno y en los próximos días viajará a Santiago para someterse a la revisión médica y firmar su contrato, convirtiéndose en uno de los refuerzos más llamativos del mercado.

El portero fue una de las revelaciones de la Copa del Mundo gracias a sus destacadas actuaciones con Cabo Verde, selección que sorprendió al alcanzar los octavos de final. Sus intervenciones frente a potencias como Argentina y España despertaron el interés de varios clubes, aunque finalmente el “Cacique” logró quedarse con su fichaje.

La dirigencia de Colo Colo aceleró las negociaciones en busca de reforzar el arco y encontró en Vozinha un futbolista con experiencia internacional y gran liderazgo. Su llegada también genera expectativa entre los hinchas por el impacto mediático que tuvo durante el Mundial, donde fue considerado uno de los mejores arqueros del torneo.

Con este traspaso, Vozinha afrontará el mayor desafío de su carrera a nivel de clubes. El guardameta buscará trasladar al fútbol chileno el nivel que mostró con Cabo Verde y convertirse en una pieza importante para Colo Colo, que aspira a pelear por el campeonato nacional y ser protagonista en las competencias internacionales.