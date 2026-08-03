Vozinha recibe un emotivo recibimiento en Chile tras brillar en el Mundial

El guardameta de Cabo Verde, Vozinha, continúa disfrutando del reconocimiento que ganó con sus destacadas actuaciones en la Copa del Mundo. El experimentado arquero fue recibido con entusiasmo por cientos de aficionados en Chile tras ser presentado como nuevo refuerzo de Colo-Colo.

Hace apenas unos meses, el portero de 40 años militaba en la Segunda División de Portugal y era poco conocido fuera de su entorno futbolístico. Sin embargo, su histórica participación con la selección caboverdiana en el Mundial lo convirtió en una de las grandes revelaciones del torneo, ganándose el cariño de aficionados de todo el mundo.

Durante su presentación en Chile, Vozinha no pudo ocultar su emoción al recibir el cálido apoyo de la afición de Colo-Colo, en imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

La historia del arquero africano se ha convertido en un ejemplo de perseverancia, demostrando que el esfuerzo y la constancia pueden abrir las puertas al éxito sin importar la edad. A sus 40 años, Vozinha vive el momento más importante de su carrera y comienza una nueva etapa en el fútbol chileno con grandes expectativas.