Vozinha ya firmó con Colo Colo: conoce cuánto ganará al mes

El arquero caboverdiano Vozinha, una de las grandes revelaciones del Mundial 2026, fue anunciado como nuevo refuerzo de Colo Colo de Chile. El guardameta de 40 años llega al conjunto albo como agente libre, luego de finalizar su etapa en el fútbol portugués, y será presentado oficialmente tras superar los exámenes médicos.

Su fichaje se produce después de destacar con la selección de Cabo Verde durante la Copa del Mundo. Fue una de las figuras del empate sin goles frente a España y también sobresalió en la ajustada derrota 3-2 ante Argentina en los dieciseisavos de final, actuaciones que lo convirtieron en una sensación en redes sociales y le hicieron ganar millones de nuevos seguidores.

Según la información trascendida, Vozinha firmó un contrato por 18 meses con Colo Colo. El acuerdo contempla un salario mensual de 47 millones de pesos chilenos, equivalente a aproximadamente 50,000 dólares estadounidenses, lo que representa un ingreso anual cercano a 594,000-600,000 dólares. Se trata del contrato más importante de su carrera y de una apuesta del club por la experiencia y el impacto mediático del guardameta.

Con este fichaje, Colo Colo refuerza su portería para afrontar el resto de la temporada y suma a una de las figuras más populares que dejó la Copa del Mundo 2026, en busca de mantenerse como protagonista del fútbol chileno y sudamericano.